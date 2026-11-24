Minikler öğretmenleri için dayanışma örneği sergiledi

Düzce İl Özel İdaresi Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerine armağan olarak alışılmış hediyeler yerine yardım ve paylaşımı seçti. Velilerinin desteğiyle gerçekleştirilen kampanya sonucunda öğretmenler adına Gazze ve Filistin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine bağış yapıldı.

bağışın organizasyonu ve sertifikaların takdimi:

Bağışlar, çocukların velilerinin katkılarıyla toplanıp Türk Kızılay aracılığıyla iletilmek üzere teslim edildi. Türk Kızılay Düzce İl Başkanlığı tarafından bağışlara ilişkin hazırlanmış teşekkür sertifikaları, düzenlenen etkinlikte öğretmenlere takdim edildi.

kızılay temsilcisinin değerlendirmesi:

Etkinliğe katılan Türk Kızılay Düzce Kadın Teşkilatı üyesi Kevser Şahin etkinlikle ilgili şunları söyledi: Öğrencilerimiz, velileri aracılığıyla Gazze ve Filistin için hatırı sayılır miktarda bağış toplamışlar. Bu bağışlara ilişkin sertifikaları da öğretmenlerine hediye etmek istemişler. Biz de bugün buna vesile olmak için buradayız. Bir Kızılay görevlisi olarak ilk defa böyle bir etkinliğe şahit oluyorum. Bu anlamlı organizasyonda iş birliği yapmak ve etkinliğe eşlik etmek bizim için çok onur verici bir durum. Teşekkür ediyorum dedi.

Etkinlik, küçük yaştaki bireylerin yardımlaşma bilincini pratiğe dökmesi ve öğretmenlerine olan minnetlerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri açısından önem taşıyor. Sunulan teşekkür sertifikaları, hem öğretmenlere verilen değeri vurguladı hem de çocukların toplumsal sorumluluk projelerine katılımını teşvik etti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIMEVİ’NDE EĞİTİM GÖREN MİNİK ÖĞRENCİLER, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE KUTLADI.