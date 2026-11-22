Minikler sahnede Hansel ve Gretel'le masalın içinde kayboldu:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen müzikli çocuk tiyatrosu 'Hansel ve Gretel', Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımıyla sahnelendi.

Oyun, müzik ve canlı performansın birleşimiyle minik izleyicilerin dikkatini çekti; sahnedeki hareketli anlatım ve renkli dekorlar çocuklardan alkış aldı.

Etkinlik organizasyonu ve katılım:

Program, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Aileler çocuklarıyla birlikte gösteriyi izleyerek tiyatronun sunduğu atmosferin tadını çıkardı.

Belediye yetkililerinin teşekkürleri:

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek, 'Çocukların sanat ve kültürle buluşturan bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Gösteri boyunca minikler oyunu ilgiyle izledi ve performans sık sık alkışlandı; etkinlik, ilçede çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerin desteklendiğini gösterdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENEN "HANSEL VE GRETEL" MÜZİKLİ ÇOCUK TİYATROSU, MİNİK İZLEYİCİLERE EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI.