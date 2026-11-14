Minikler 'Su Muhafızı Duru' ile çevre bilincini öğrendi

Erzurum'da çocuklara yönelik tiyatro gösterisi ilgi gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Su Muhafızı Duru adlı çocuk oyunu, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Oyun, gelecek nesillere suyun önemi ve doğal kaynakların korunması bilincini aşılamayı amaçlayan eğitici bir anlatımla sahneye konuldu.

Oyunun teması ve çocuklar üzerindeki etkisi:

Teması gereği çevre duyarlılığını merkeze alan oyun, sahnedeki macera boyunca çocukların dikkatini canlı tuttu. Minikler hem eğlendi hem öğrenirken, gösterim sırasında ortaya çıkan coşku ve mutluluk fotoğraf ve görüntülere yansıdı. Etkinlik, erken yaşta çevre ve tasarruf bilinci kazandırma hedefiyle hazırlandı.

Sürekli gösterimler ve davet:

Büyük beğeni toplayan eser, sezon boyunca her hafta Cuma günü saat 10.30'da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenmeye devam edecek. Belediye yetkilileri, tüm çocukları ve ailelerini bu anlamlı ve eğlenceli serüvene ortak olmaya davet etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU TARAFINDAN SAHNELENEN "SU MUHAFIZI DURU" ADLI ÇOCUK OYUNU, MİNİK İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI. GELECEK NESİLLERE DOĞA VE SU TASARRUFU BİLİNCİ AŞILAMAYI HEDEFLEYEN OYUN, İBRAHİM ERKAL DADAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE BÜYÜK BİR COŞKUYLA SAHNELENDİ.