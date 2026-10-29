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Miniklere oyunla itfaiye eğitimiyle güvenlik bilinci kazandırıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çocuk Gelişim Merkezleri'ndeki miniklere yangın güvenliği, acil durum davranışlarını ve itfaiyeciliği oyunlarla öğretti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Miniklere oyunla itfaiye eğitimiyle güvenlik bilinci kazandırıldı

Aydın’da çocuklara yönelik uygulamalı yangın eğitimi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören miniklerle bir araya gelerek yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme çalışması yürüttü. Etkinlikler, çocukların yaş gruplarına uygun olarak hazırlandı ve uygulamalı gösterimler ile desteklendi.

Programın içeriği:

Ziyaretlerde itfaiye ekipleri, mesleklerinin görevlerini anlattı, acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğini basit ve anlaşılır dille aktardı. Eğitici oyunlar ve etkinliklerle desteklenen oturumlarda minikler hem uygulamalı bilgiler edindi hem de vakit geçirirken öğrenme imkânı buldu. Sunulan içerik, çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri senaryolara odaklandı.

Katılım ve geri dönüşler:

Çocuk Gelişim Merkezleri’nde gerçekleştirilen eğitimlerden veliler ve merkez yetkilileri memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. İtfaiye ekiplerinin okullarda ve merkezlerde düzenlediği bu tür uygulamaların, çocuklarda erken dönem güvenlik bilinci oluşturma açısından önemli olduğu vurgulandı.

Çalışmaların devam edeceği belirtilirken, ekipler benzer eğitimlerin farklı merkezlerde de planlandığını bildirdi ve aileleri çocukların eğitimlere katılımı konusunda teşvik etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİNDE EĞİTİM...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN MİNİKLERE YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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