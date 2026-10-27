Miniklere trafik bilinci oyunla öğretildi

Polisten miniklere trafik eğitimi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, okul güvenliği tedbirleri kapsamında öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimlerine devam etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Üsteğmen İsmail Aksu İlkokulu öğrencilerini Olimpiyat Millet Bahçesi Trafik Eğitim Parkı’nda ağırladı.

Eğitimin içeriği:

Programda çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla hem teorik hem de pratik kurallar anlatıldı. Minikler, trafik ışıkları, yaya geçidinin doğru kullanımı ve güvenli geçiş noktaları gibi temel kavramlar hakkında bilgilendirildi; ardından parkurdaki akülü araçlarla uygulamalı olarak kuralları deneyimleme imkânı buldu.

Süreç ve hedefler:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, okul çağındaki çocukların trafik kurallarını doğru öğrenmesi ve güvenli bir çevrede yetişmesi hedefiyle bu tür faaliyetlerin sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan paylaşımda "Güvenli trafik, bilinçli nesillerle mümkün" ifadesine yer verilerek benzer eğitimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, OKUL GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR.