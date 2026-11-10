Miniklere yollarda güvenlik öğretildi: Sason’da anaokulu trafik eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı

Batman’ın Sason ilçesinde trafik personeli tarafından düzenlenen eğitimde, ilçe sorumluluk bölgesindeki Alparslan Anaokulu ve Cihan Kaya Anaokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırmak hedeflendi. Faaliyet, miniklerin günlük yaşamda karşılaştıkları riskleri tanımaları ve doğru davranışları içselleştirmeleri amacıyla planlandı.

Teorik anlatım ve görsel destek:

Eğitimler görseller eşliğinde teorik sunumlarla başladı. Öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidinin doğru kullanımı, trafik ışıklarına uyma ve emniyet kemerinin önemi gibi konular sade ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Sunumlarda kullanılan örnekler ve görseller, çocukların dikkatini çekmek üzere seçildi.

Uygulamalı eğitim ve dağıtılan materyaller:

Teorik bölümün ardından çocuklar, üzerinde trafik işaret ve görselleri bulunan trafik eğitim halısı üzerinde uygulamalı eğitime katıldı. Eğitmenler, yaya geçidinden geçiş, kavşaklardan güvenli geçiş ve trafik ışıklarına uyma kurallarını uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca miniklere trafik bilincini desteklemek amacıyla boyama kitapları ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik boyunca amaç, kuralları ezberletmekten çok çocukların oyun aracılığıyla öğrenmesini sağlamak olarak açıklandı. Eğitim faaliyetlerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi ve öğrencilere evde de uygulayabilecekleri basit davranışlar hatırlatıldı.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ