Minyatür beyin modelleriyle epilepsinin genetik kökeni araştırılıyor

Minyatür beyin modelleriyle epilepsinin hücresel temelleri çözümleniyor

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aynekin ve araştırma ekibi, nadir genetik değişikliklerin çocuklarda görülen nörolojik belirtiler üzerindeki etkilerini üç boyutlu insan doku modelleriyle inceliyor. Çalışma, özellikle gelişimsel gecikme, mikrosefali ve tedaviye dirençli epilepsi vakalarında rol oynayan genetik mekanizmaların aydınlatılmasını hedefliyor.

NARS1 mutasyonlarının sinir hücrelerine etkisi:

Araştırmanın odağındaki gen NARS1. Bu gen, hücrelerde protein sentezinden sorumlu AsnRS enziminin üretiminde görev alıyor. Aynekin, NARS1'deki hastalıkla ilişkili değişikliklerin protein üretimini bozarak sinir hücrelerinin gelişimini ve işlevini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu bozulmanın çocuklarda nörogelişimsel gerilik, küçük baş çevresi ve bazı vakalarda ilaçlara dirençli epileptik nöbetlerle ilişkilendirildiği vurgulanıyor.

Araştırma ekibi, genetik düzeyde başlayan bu değişikliklerin hücresel ve moleküler sonuçlarını belirlemek için minyatür beyin olarak adlandırılan kortikal organoid modelleri kullanıyor. Bu modeller, insan beyninin bazı özelliklerini laboratuvar ortamında taklit ederek hücresel etkileşimleri ve gelişim süreçlerini daha gerçekçi biçimde inceleme olanağı sağlıyor.

Minyatür beyinler ve gelişmiş görüntüleme yöntemleri:

Aynekin, geleneksel iki boyutlu hücre kültürlerinin beyin dokusunun karmaşıklığını yeterince yansıtamadığını, bu nedenle üç boyutlu organoid teknolojisinin nörolojik bozuklukların araştırılmasında önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Ekip, hastalardan türetilen ve farklı hücre tiplerine dönüşme yeteneği kazandırılan kök hücrelerden oluşturulan iPSC kaynaklı organoidlerle çalışıyor.

Çalışmalarda sinir hücrelerinin elektriksel davranışlarını izlemek için canlı hücre kalsiyum görüntüleme teknikleri ve çoklu elektrot dizilimleri (MEA) gibi ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu yaklaşımlar, genetik bozuklukların nöronal ağlar üzerindeki etkilerini ve epileptik aktivitenin hangi aşamalarda ortaya çıktığını göstermeye yardımcı oluyor.

Protein sentezi dengesi ve hücresel stres yanıtları:

Araştırma, yalnızca nöbetleri kontrol etmeye yönelik semptomatik yaklaşımlardan öteye geçerek hastalığın kökenindeki moleküler süreçleri hedeflemeyi amaçlıyor. Hücrelerde protein üretim dengesinin bozulması, zamanla kronik stres yanıtlarına yol açabiliyor; bu süreçler sinir hücrelerinin gelişimini ve işlevini bozuyor. Ekip, bu mekanizmaları izlemek için ATF4 ve DDIT3 gibi moleküler belirteçleri değerlendiriyor.

Aynekin, elde edilecek bulguların ileride protein sentezindeki dengesizlikleri düzeltmeye veya sinir hücreleri arasındaki iletişimi yeniden kurmaya yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesine temel oluşturabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, bazı genetik formlarda nöbet kontrolünün hastalığın biyolojik temelini ortadan kaldırmadığı gerçeğine yanıt arıyor.

Uluslararası iş birliği ve ödüller:

Proje kapsamında University College London (UCL) kaynaklı iPSC hattı türetildi ve bu hücreler Biruni Üniversitesi laboratuvarlarında üç boyutlu organoidlere dönüştürülerek analiz edilecek. Araştırma süreci yaklaşık beş yıldır devam ediyor ve ekip, nadir nörolojik ve nöromüsküler hastalıkların moleküler mekanizmalarına ilişkin çalışmalarıyla uluslararası platformlarda karşılık buldu. Aynekin, ekibinin nöromüsküler hastalıklar alanındaki çalışmalarının üç ayrı ödülle, bunlardan birinin 9. Neuromuscular Kongresi birinciliği olmak üzere taltif edildiğini aktarıyor.

Aynekin, bilimsel ödüllerin motivasyon sağladığını ancak asıl hedefin nadir genetik hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve aileleri için etkili, kök nedenleri hedefleyen tedavilerin geliştirilmesine zemin hazırlamak olduğunu söylüyor. Mevcut çalışmaların deneysel aşamada olduğunu, ancak minyatür beyin modellerinin gelecekte hem etiyolojiyi anlamada hem de hedefe yönelik ilaç geliştirmede önemli rol oynayabileceğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Biruni Üniversitesi ekibinin NARS1 odaklı organoid çalışmaları, epilepsinin genetik kaynaklı formlarında hücresel ve moleküler bozuklukları açığa çıkarmayı amaçlayarak tedavi arayışına yeni bir yön kazandırmayı hedefliyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜŞRA AYNEKİN