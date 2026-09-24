Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Misket elmanın iki bin yıllık mirası Amasya bahçelerinde yeniden hasat ediliyor

Amasya'nın coğrafi işaretli misket elması, antik mozaiğin işaret ettiği gibi 2 bin yıldır aynı tatla korunuyor; bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Misket elmanın iki bin yıllık mirası Amasya bahçelerinde yeniden hasat ediliyor

Misket elma Amasya’nın simgesi olmaya devam ediyor

Amasya'nın sembolü haline gelmiş coğrafi işaret tescilli misket elması, kentteki bahçelerde yeniden hasat ediliyor. Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki bu yerel çeşidin lezzeti ve görünümü, tarihsel buluntularla da örtüşüyor; yetkililer bu yıl için yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyor, il genelindeki farklı elma türleriyle birlikte üretimin 35 bin ton dolayına ulaşabileceği değerlendiriliyor.

hasat ve üretim beklentileri:

Suluova ilçesi Kurnaz köyünde Yapar ailesine ait örnek bahçede gerçekleştirilen hasat törenine, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve diğer yetkililer katıldı. Bölge üreticileri, misket elmanın yıllara yayılan gelir getirisi ve marka değeri üzerine yoğunlaşıyor; yetkililer hasadın planlı yürütüldüğünü ve kalite korunarak pazarlamaya hazırlandığını belirtiyor.

antik mozaik ve kültürel bağ:

2013'te il merkezine bağlı Yavru köyü yakınında gerçekleştirilen kurtarma kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin 700 yıllık bir tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü, 20 metrekare genişliğinde bir mozaik bulundu. Mozaiğin madalyonunda bir elma ağacı ile dört elma ve altında üç keklik figürü yer alıyor; kaldırılarak Amasya Müzesi'nde sergilenen eser, kentin tarımsal geçmişiyle kültürel bağını güçlendiriyor.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez mozaik ile günümüz misket elmasını doğrudan ilişkilendirerek, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma bire bir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz" dedi. Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Elma çok kıymetli bir ürün. Amasya elmayı logosunda, her yanında yaşayan bir şehir" sözleriyle yerel elmanın kent kimliğindeki önemine vurgu yaptı.

Yerel üreticiler ve yetkililer, hem tarımsal verimliliği korumak hem de misket elmanın marka değerini yükseltmek için hasat dönemlerini, kalite kontrollerini ve tanıtım faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor. Bu yaklaşım, kentin antik dönemden bugüne uzanan elma geleneğini canlı tutmayı amaçlıyor.

MİSKET ELMADA 6 BİN 500 TON REKOLTE BEKLENİYOR

MİSKET ELMADA 6 BİN 500 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akbank'ın Şehrin İyi Hali'nde 12. dönem başladı: gençler gönüllülüğe çağrılıyor
images

Denizli küçükbaş üreticileri 25,7 milyon liralık destekle üretimi güçlendiriyor
images

Kurtuluş pazarında dönüşüm hızlandı: inşaat yüzde 75'te, erken teslim hedefi
images

Yılmaz'dan Avdagiç'e teşekkür ve seçim öncesi iş birliği vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

okul bahçesinde bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Van semalarında kızıl veda

Çayırova'nın yeni meslek lisesinde kaba inşaat tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği