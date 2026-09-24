Misket elmanın iki bin yıllık mirası Amasya bahçelerinde yeniden hasat ediliyor

Misket elma Amasya’nın simgesi olmaya devam ediyor

Amasya'nın sembolü haline gelmiş coğrafi işaret tescilli misket elması, kentteki bahçelerde yeniden hasat ediliyor. Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki bu yerel çeşidin lezzeti ve görünümü, tarihsel buluntularla da örtüşüyor; yetkililer bu yıl için yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyor, il genelindeki farklı elma türleriyle birlikte üretimin 35 bin ton dolayına ulaşabileceği değerlendiriliyor.

hasat ve üretim beklentileri:

Suluova ilçesi Kurnaz köyünde Yapar ailesine ait örnek bahçede gerçekleştirilen hasat törenine, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve diğer yetkililer katıldı. Bölge üreticileri, misket elmanın yıllara yayılan gelir getirisi ve marka değeri üzerine yoğunlaşıyor; yetkililer hasadın planlı yürütüldüğünü ve kalite korunarak pazarlamaya hazırlandığını belirtiyor.

antik mozaik ve kültürel bağ:

2013'te il merkezine bağlı Yavru köyü yakınında gerçekleştirilen kurtarma kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin 700 yıllık bir tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü, 20 metrekare genişliğinde bir mozaik bulundu. Mozaiğin madalyonunda bir elma ağacı ile dört elma ve altında üç keklik figürü yer alıyor; kaldırılarak Amasya Müzesi'nde sergilenen eser, kentin tarımsal geçmişiyle kültürel bağını güçlendiriyor.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez mozaik ile günümüz misket elmasını doğrudan ilişkilendirerek, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma bire bir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz" dedi. Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Elma çok kıymetli bir ürün. Amasya elmayı logosunda, her yanında yaşayan bir şehir" sözleriyle yerel elmanın kent kimliğindeki önemine vurgu yaptı.

Yerel üreticiler ve yetkililer, hem tarımsal verimliliği korumak hem de misket elmanın marka değerini yükseltmek için hasat dönemlerini, kalite kontrollerini ve tanıtım faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor. Bu yaklaşım, kentin antik dönemden bugüne uzanan elma geleneğini canlı tutmayı amaçlıyor.

MİSKET ELMADA 6 BİN 500 TON REKOLTE BEKLENİYOR