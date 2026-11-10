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misparta'da 10 kasım anısına 'ebediyetin kokusu' tasarlandı

Misparta Koku Müzesi, Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde 'Ebediyetin Kokusu'nu ölmez çiçek ve lotus senteziyle hazırladı; eser yaklaşık bir hafta müzede sergilenecek.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

misparta'da 10 kasım anısına 'ebediyetin kokusu' tasarlandı

misparta koku müzesi'nden 10 kasım için özel tasarım

Isparta Belediyesi bünyesindeki Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anısına bir koku tasarımı hazırladı. 'Ebediyetin Kokusu' adlı kompozisyon, sergiye özel olarak geliştirildi ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

tasarımın ilham kaynakları:

Tasarımda iki ana bitkisel unsur öne çıkıyor: ölmez çiçek ve lotus. Ölmez çiçeğin dört mevsim solmayan yapısı, lotusun bataklıkta var olup temizliğini koruyan simgesiyle birleştirilerek, ebediyeti çağrıştıran bir duyusal anlatı oluşturuldu. Misparta yetkilileri, daha önce Cumhuriyetin 103. kuruluş yılına özel bir koku hazırlandığını hatırlatarak bu çalışmanın anma bağlamında yeni bir adım olduğunu belirtti.

sergi düzeni ve ziyaretçi bilgileri:

Müzede sergilenen kompozisyonun yanında, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün vefat ettiği odada bulunan saat ve portresinin canlandırmaları da yer alıyor. Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi sorumlusu Dr. Meryem Karakurt, koku tasarımını ebediyet temasına uygun şekilde hazırladıklarını ve ziyaretçilerin kokuyu deneyimleyebilmeleri için serginin yaklaşık 1 hafta boyunca açık kalacağını söyledi.

Dr. Karakurt, tasarımla ilgili olarak ölmez çiçek ve lotustan esinlendiklerini, Atatürk'ün fikir ve destekleriyle toplumda kalıcılık sağladığı düşüncesinin bu kompozisyona yön verdiğini ifade etti. Çalışmanın hayata geçirilmesinde destek veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan ve Misparta çalışanlarına teşekkür edildi.

ISPARTA BELEDİYESİ MİSPARTA KOKU MÜZESİ VE ATÖLYESİ&#039;NDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN VEFATININ...

ISPARTA BELEDİYESİ MİSPARTA KOKU MÜZESİ VE ATÖLYESİ'NDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR KOKU TASARLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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