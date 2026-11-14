Mississippi nehrinde tanker çarpması sonucu yolcu gemisi yan yattı, 32 kişi yaralandı

Mississippi Nehri'nde yolcu gemisinin yan yatması

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans limanında cuma öğleden sonra meydana gelen kazada, limanda seyreden bir tanker kontrolden çıkarak yolcu gemisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan gemi kısa sürede yan yatarak kısmen battı. Olayda can kaybı bildirilmezken, hastaneye kaldırılan 32 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Olayın ayrıntıları ve gemideki sayılar:

Kaza anında yolcu ve mürettebat dahil yaklaşık 180 kişinin gemide bulunduğu, bunlardan bazılarının kaza öncesinde limana indiği bildirildi. Tankerin ismi Atlantic Asphalt, yolcu gemisinin ise The American Heritage olarak kaydedildi. Çarpmanın kesin nedeni henüz açıklanmadı; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kurtarma operasyonu ve yetkili açıklamaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, liman polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri başta olmak üzere çok sayıda müdahale birimiyle arama-kurtarma çalışmaları yürütüldü. Tüm yolcu ve mürettebatın kurtarıldığı, kazazedelerin ilk müdahalelerinin New Orleans Limanı İdare Binası'nda yapıldığı aktarıldı.

New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, düzenlenen ortak basın toplantısında kayıp kimsenin bulunmadığını ve hastaneye kaldırılan 32 kişinin hiç birinin hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Moreno, birçok yolcunun reçeteli ilaç ve kişisel eşyalarını gemide bıraktığını ve yetkililerin bu ihtiyaçları karşılamak için çalıştığını ekledi.

Louisiana Valisi Jeff Landry ise kazayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini belirtti. Başkan Trump sosyal medya paylaşımlarında kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "inanılmaz bir şekilde hiç kimse hayatını kaybetmedi" ifadesini kullandı ve destek sözü verildiğini aktardı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, teknik incelemeler ile görgü tanıklarının ifadelerinin değerlendirildiğini bildirdi.

ABD'deki Mississippi nehrinde kontrolden çıkan bir tankerin çarptığı yolcu gemisi yan yatarak kısmen battı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 32 kişi hastanede tedavi altına alındı.