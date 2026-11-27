7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan 'Tilki Selim' Selim Işık, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Üsküdar'da yakalandı.
İstanbul’da gizlendiği tespit edilen ve hakkında 7 yıl 15 ay hapis cezası
Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.
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