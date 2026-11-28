Miyav sesi itfaiyenin müdahalesiyle son buldu: Kumlu'da yavru kedi kurtarıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde oto tamircide bir aracın motor bölümüne giren yavru kedi, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle başlayan müdahale sonucu kurtarıldı. Olay, motor bölgesinden gelen miyavlama sesleri üzerine ortaya çıktı.

olayın gelişimi:

Oto tamircide bulunan araçta ses duyan vatandaşlar, önce kendi çabalarıyla yavru kediyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

kurtarma ve sonrası:

İtfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri alarak aracın bazı parçalarını söktü ve motor bölgesinde sıkışan yavru kediyi dikkatli bir çalışma ile kurtardı. Kurtarılan yavru kedi daha sonra ekipler tarafından koruma altına alındı. Olay, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Aracın motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı