Mobil radar kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmeni tespit edip durdurdu

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Kıyı müdahalesinin ayrıntıları:

Durum tespiti sonrası yapılan kontrolde bottaki kişilerin 21 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Ekipler, göçmenleri güvenli şekilde bottan alarak karaya sevk etti.

göçmenlerin durumu ve işlemler:

Yakalanan göçmenlerin kimlik tespiti ve gerekli adli-idari işlemlerinin sürdüğü, sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

KUŞADASI’NDA 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI