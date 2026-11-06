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Mobil radar kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmeni tespit edip durdurdu

Aydın'ın Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik'in MORAD-13 mobil radarıyla tespit ettiği lastik bottaki 22 düzensiz göçmen, görevli KB-72 botu tarafından durduruldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mobil radar kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmeni tespit edip durdurdu

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Kıyı müdahalesinin ayrıntıları:

Durum tespiti sonrası yapılan kontrolde bottaki kişilerin 21 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Ekipler, göçmenleri güvenli şekilde bottan alarak karaya sevk etti.

göçmenlerin durumu ve işlemler:

Yakalanan göçmenlerin kimlik tespiti ve gerekli adli-idari işlemlerinin sürdüğü, sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

KUŞADASI’NDA 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

KUŞADASI’NDA 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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