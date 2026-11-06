Mobil radar kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmeni tespit edip durdurdu

Olayın gelişimi:
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.
Kıyı müdahalesinin ayrıntıları:
Durum tespiti sonrası yapılan kontrolde bottaki kişilerin 21 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Ekipler, göçmenleri güvenli şekilde bottan alarak karaya sevk etti.
göçmenlerin durumu ve işlemler:
Yakalanan göçmenlerin kimlik tespiti ve gerekli adli-idari işlemlerinin sürdüğü, sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
KUŞADASI’NDA 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
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