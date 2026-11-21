İnceleme ziyareti:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Proje Ödülleri Programı kapsamında TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tesislerinde saha incelemesi gerçekleştirdi. Ziyaret, projelerin uygulama alanları ve saha sonuçlarının doğrudan gözlemlenmesine odaklandı.

Saha değerlendirmesinde görev alan uzman:

Eskişehir Model Fabrika adına değerlendirmelerde bulunan Yalın Üretim Mühendisi ve Saha Danışmanı Müge Köroğlu, TEI’nin bakım yönetimi ve özel prosesler (kaplama) alanlarında yürüttüğü iki projeyi yerinde inceledi. Köroğlu, alan deneyimi ve yalın üretim yaklaşımıyla projelerin uygulama biçimini ve saha performansını analiz etti.

Değerlendirme kriterleri:

Yapılan incelemelerde projeler; süreç iyileştirme yöntemleri, uygulama sonuçları, verimliliğe sağladıkları katkı ve elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği kriterleri açısından ele alındı. Değerlendirme sürecinde, saha uygulamalarının pratik etkisi ve iyileştirmelerin uzun vadeli yaygınlaştırılabilirliği üzerinde duruldu.

Model Fabrika ekipleri tarafından yapılan yerinde değerlendirmeler, TEI projelerinin Verimlilik Proje Ödülleri kapsamındaki uygunluğuna ve sektöre sağlayabileceği katkılara dair somut geri bildirimler sağlamayı amaçladı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESKİŞEHİR MODEL FABRİKA, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.'NİN (TEI) PROJELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.