Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç için tören düzenlendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Burak Uysal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Orhangazi-Gemlik kara yolu üzerinde, İmam Aslan Dinlenme Tesisleri yakınında cumartesi günü gerçekleşti.

Kaza anı ve yaralanan yakınlar:

İddiaya göre Burak Uysal'ın kullandığı motosiklet kontrolünü yitirerek bariyerlere çarptı. Kazada Burak Uysal ile kuzeni Samet Arda Uysal yaralandı. Her iki yaralı öncelikle bölge sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Adli Tıp işlemleri ve cenaze töreni:

Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Burak Uysal, tedavi sürecinin ardından dün vefat etti. Cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanması için götürüldüğü Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin sonrasında Orhangazi'ye getirildi. Genç için Tekke Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı ve ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ORHANGAZİ GEMLİK KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN BURAK UYSAL ORHANGAZİ’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.