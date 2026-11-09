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MSKÜ'de güven tazeleme: rektör Kaçar vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti

Prof. Dr. Turhan Kaçar, ikinci dönem rektörlüğü sonrası Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek tebrik ve başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

MSKÜ'de güven tazeleme: rektör Kaçar vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti

ziyaretin kapsamı:

Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne ikinci dönem ataması sonrası Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede rektörün yeniden atanmasının ardından karşılıklı tebrik ve samimi sohbetler gerçekleştirildi.

vali akbıyık'ın mesajı:

Vali Akbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı yeniden rektörlük görevine atanmasından dolayı tebrik etti ve yeni görev döneminde başarı temennisinde bulundu.

Akbıyık, üniversitenin il için taşıdığı öneme vurgu yaparak MSKÜ'nün Muğla'nın bilim, kültür ve eğitim vizyonuna önemli katkılar sunduğunu; bu katkıların yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

beklentiler ve temenniler:

Görüşme sırasında, yeniden atamanın üniversite camiası ve Muğla için hayırlı olmasının temenni edildiği, karşılıklı başarı dileklerinin paylaşıldığı kaydedildi. Ziyaret kurumlar arası iş birliği ve şehrin eğitim hedefleri açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İKİNCİ DÖNEM ATAMASI YAPILAN MEVCUT REKTÖR PROF. DR....

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İKİNCİ DÖNEM ATAMASI YAPILAN MEVCUT REKTÖR PROF. DR. TURHAN KAÇAR, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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