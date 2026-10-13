MSKÜ'nün dört buluşu tescillendi; biri ABD'de patent koruması aldı

MSKÜ akademik üretimini koruyarak ticarileştirmeye hazırlanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğretim üyelerinin geliştirdiği toplam 4 buluş, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yürütücülüğünde tescillenerek üniversitenin bilimsel üretim ve teknoloji geliştirme çalışmaları için önemli bir adım daha atıldı. Süreç sonunda 1 uluslararası patent, 2 ulusal patent ve 1 faydalı model koruma altına alındı.

ABD patenti: koronavirüs ailesi için biyosensör:

Prof. Dr. Ülkü Anık ve Doç. Dr. Yudum Tepeli Büyüksünetçi tarafından geliştirilen "Biosensor and Method for Determination of Viruses in Coronavirus Family" başlıklı buluş, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından patent korumasına kabul edildi. Biyosensör, biyolojik tanıma elemanını fizikokimyasal bir dönüştürücüyle birleştirerek hedef analitin kısa sürede ve laboratuvar altyapısına bağımlılığı az olacak şekilde tespit edilmesine imkan veriyor. Buluşun koronavirüs ailesini hedeflemesi, salgınlara hazırlık açısından stratejik bir boyut taşıyor ve uluslararası pazarda korunmasını sağlıyor.

Ulusal patentler: mobilya ve konstrüksiyon alanında iki yenilik:

Prof. Dr. Ali Kasal ve Doç. Dr. Tolga Kuşkun ile Polonyalı iş ortağı Prof. Dr. Jerzy Smardzewski tarafından ortak geliştirilen iki buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal patent olarak tescillendi. "L-Tipi Köşe Birleştirme için Test Aparatı" başlıklı buluş, mobilya ve ahşap konstrüksiyonlarda L-tipi köşe birleştirmelerinin mekanik performansını değerlendiren özgün bir test düzeneği sunuyor. "İnovatif Bir Bağlantı Yapılanması" başlıklı diğer buluş ise yenilikçi bağlantı çözümüyle tasarım ve uygulamaya yönelik özgün bir yaklaşımı tescil ediyor. Bu iki buluş, tasarımdan doğrulamaya uzanan bütüncül bir Ar-Ge pratiğini yansıtıyor.

Faydalı model: arıcılık teknolojilerine mühendislik katkısı:

Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Bekçibaşı tarafından geliştirilen "Bir Arı Sağım Aparatı" isimli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillendi. Aparat, arı zehri (apitoksin) gibi yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesine yönelik mühendislik çözümleri sunuyor ve Muğla'nın güçlü arıcılık potansiyelini elektronik ve mühendislik yaklaşımlarıyla birleştiriyor.

Bu tesciller, MSKÜ'de üretilen bilginin fikri mülkiyet kapsamında korunması ve lisanslama, sanayi iş birlikleri veya girişimcilik yoluyla ekonomiye kazandırılması için hukuki zemini güçlendiriyor. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca patentler 20 yıl, faydalı modeller ise 10 yıl süreyle koruma sağlıyor.

MSKÜ TTO tarafından yürütülen başvuruların başarıya ulaşması, üniversitenin sağlık, malzeme-yapı mühendisliği ve tarım teknolojileri gibi farklı alanlarda ticarileştirilebilir çıktılar üretme yaklaşımının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) AKADEMİSYENLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ, BİRİ ABD’DE PATENT KORUMASI ALAN TOPLAM 4 BULUŞ, TESCİLLENEREK ÜNİVERSİTENİN BİLİMSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLADI.