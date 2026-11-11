MSKÜ'nün Greenlight başarı hikâyesi verimlilik ödüllerinde yerinde incelemeye alındı

Greenlight projesi yerinde inceleme sürecine yükseldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) koordinatörlüğünde yürütülen Greenlight Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamındaki değerlendirmede ilk iki aşamayı başarıyla tamamlayarak yerinde inceleme sürecine alındı. Yerinde inceleme toplantısı 9 Kasım 2026 tarihinde MSKÜ'de gerçekleştirildi.

yerinde inceleme toplantısının ayrıntıları:

Toplantıya MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç ve proje yürütücüleri Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat ile Doç. Dr. Gürcan Çetin katıldı. Proje ekibinden doktora öğrencisi Özay Eroğlu, yüksek lisans öğrencisi Moussa Ali Hassan, proje ortağı Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Semra Ayata ve rehber öğretmen Onur Gedizli de toplantıda yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen değerlendirme ekibinde yer alan Devlet Malzeme Ofisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Efe ile İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi Uzmanı Korhan Mangır proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları, geliştirilen yenilikçi eğitim materyallerini ve elde edilen çıktıları dinledi. Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç da sunumu takip etti.

projenin eğitim ve sürdürülebilirlik boyutu:

Toplantıda vurgu yapılan noktalar arasında projenin enerji eğitimi, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve toplumsal katkı potansiyeli öne çıktı. Proje ekibi, saha uygulamaları ve eğitim içeriklerinin yerinde gösterimiyle değerlendiricilere kapsamlı bir sunum yaptı; proje faaliyetleri ve uygulama alanları yerinde incelendi.

Uluslararası iş birliğiyle geliştirilen Greenlight Projesi'nin yerinde inceleme aşamasına yükselmesi, MSKÜ'nün eğitim, enerji verimliliği ve toplumsal fayda konularındaki çabalarını somutlaştıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından proje çıktıları ve önerilen uygulamalar daha geniş ölçekte değerlendirilecek.

MSKÜ’NÜN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE TAMAMLANAN GREENLIGHT PROJESİ, İKİ DEĞERLENDİRME AŞAMASINI BAŞARIYLA GEÇEREK YERİNDE İNCELEME AŞAMASINA YÜKSELDİ.