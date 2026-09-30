MTÜ'de başlangıç: yeni öğrencilere hizmet, yatırım ve yurt planları tanıtıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi oryantasyon programı gerçekleştirildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal hayata uyumunu desteklemek amacıyla Battalgazi ve Yeşilyurt kampüslerinde kapsamlı bir öğrenci oryantasyon programı düzenledi. Program, öğrencileri üniversitenin sunduğu hizmetler, kampüs imkanları ve gelişim süreçleri hakkında bilgilendirmeyi hedefledi.

rektörün değerlendirmeleri ve üniversitenin durumuna ilişkin bilgiler:

Programda konuşan Prof. Dr. Recep Bentli, öğrencilere üniversitenin mevcut imkânları ve gelişim süreci hakkında bilgi verdi. 2018 yılında kurulan üniversitenin 6 fakülte ve 9 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretime devam ettiğini vurgulayan Bentli, altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öğrencilerin ilettiği mesaj ve taleplerin yakından takip edildiğini, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bentli, barınma sorunlarına yönelik olarak Yeşilyurt Yerleşkesi'nde 1000 kız ve 1000 erkek olmak üzere toplam 2 bin kişilik öğrenci yurdu projesinin ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca yerleşkedeki ulaşım ve otopark düzenlemeleri hakkında bilgiler paylaşıldı; öğrenci otoparkının hizmete sunulduğu ve Nizamiye girişinden merkez derslik A Blok'a ulaşımı kolaylaştırmak için ring ulaşım hizmetinin sağlandığı belirtildi.

öğrenci hizmetleri, kariyer ve destek birimleri:

Oryantasyon kapsamında üniversitenin öğrencilere sunduğu hizmetlere ilişkin sunumlar yapıldı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Tamer Zengin, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabileceğini anlattı. Öğrenci toplulukları ve ders dışı etkinliklerin üniversite yaşamındaki yeri üzerinde duruldu.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Irmak, kayıt işlemleri, ders seçimi, sınav takvimi ve mezuniyet süreçleri gibi akademik süreçlere dair ayrıntılı bilgilendirme sundu. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Çalış Duman ise merkez faaliyetleri ve öğrencilere sunulan kariyer planlama imkânlarına değindi.

öğrenci katılımı, iletişim ve güvenlik bilgilendirmeleri:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, üniversite hayatının kişisel ve mesleki gelişimdeki rolünü vurgulayarak yeni öğrencileri MTÜ ailesine katılımlarından dolayı tebrik etti. Erdem, öğrencilerin derslerin dışında sertifika programları, kültürel ve sportif faaliyetler ile topluluk çalışmalarında aktif rol almalarının önemine dikkat çekti ve yeni öğrenci toplulukları kurmaya teşvik etti.

Programda ayrıca il emniyet müdürlüğü uzmanları tarafından siber güvenlik ve siber suçlarla mücadele konularında bir sunum yapıldı. Öğrencilerin memnuniyet, talep ve şikâyetlerini iletmeleri için ÜNİKYS sisteminin kullanılabileceği hatırlatıldı ve danışman öğretim elemanlarıyla iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Oryantasyon, yeni öğrencilerin üniversitenin akademik ve idari yapısını, öğrenci hizmetlerini ve kampüs yaşamına ilişkin imkânları tanımalarına katkı sağlayan kapsamlı bilgilendirmelerle tamamlandı.

MTÜ’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ORYANTASYON PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ