Müceldili Konağı sosyal tesisi hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilen tarihi Müceldili Konağı, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde "Müceldili Konağı Sosyal Tesisi" adıyla şehrin hizmetine sunuldu. Açılış töreni, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören ve katılımcılar:

Açılışta konuşmalar yapıldı, dua edildi ve kurdele kesilerek tesis resmen hizmete açıldı. Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

Belediyenin hedefleri ve kent turizmine katkısı:

Mehmet Sekmen, törendeki konuşmasında şehrin turizm potansiyelini geliştirmek ve turizmden daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla sosyal yatırımlara önem verdiklerini vurguladı. Sekmen, "Şehrimizin turizmini geliştirmek, dönüştürmek, turizmden arzu ettiğimiz payı almak üzere şehrimizde sosyal yatırımlara ve sosyal tesislere büyük bir önem veriyoruz. İstiyoruz ki artık şehrimiz bir turizm kenti olsun. Bacasız sanayi dediğimiz bu sektörden de payını alabilsin. Gerek kış, kültür, doğa, spor ve diğer turizm dallarında arzu ettiğimiz etkinliği hep beraber sağlayalım" sözleriyle projenin kapsamını özetledi.

Tarihi konak atmosferini sosyal tesis işleviyle buluşturan merkez, hem Erzurumlulara hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde planlandı. Tesisin programında yöresel lezzetlerin sunulması ve kentin tarihî dokusunun mutfak kültürüyle bir araya getirilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Açılışın ardından gerçekleştirilen dua ve kurdele kesme töreniyle Müceldili Konağı Sosyal Tesisi resmen faaliyete geçti; belediye yetkilileri tesisin kültür ve turizme katkısını sürekli kılmak için çalışacaklarını belirtti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLEN TARİHÎ MÜCELDİLİ KONAĞI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.