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Mucitpark ile ETÜ, TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da bilimi deneyime dönüştürdü

Erzurum Teknik Üniversitesi Mucitpark STEM Merkezi ve teknoloji takımları, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde TEKNOFEST Güneydoğu'da 7-18 yaş grubuna uygulamalı bilim etkinlikleri sundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mucitpark ile ETÜ, TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da bilimi deneyime dönüştürdü

ETÜ standı festivalin odağında:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da yer aldı. Etkinlik, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleşirken, festival alanında ETÜ'nün eğitim, araştırma ve teknoloji çalışmalarını tanıtan bir stand ziyaretçilere açık tutuldu.

Mucitpark STEM etkinlikleri:

Standın merkezinde, Mucitpark STEM Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 7-18 yaş aralığına yönelik bilimsel atölye ve gösterimler gerçekleştirildi. Programda Oobleck deneyi, roket boyama, slime yapımı, kendiliğinden şişen balon deneyi ve sanal gerçeklik uygulamaları yer aldı. Bu etkinlikler sayesinde katılımcıların teorik bilgileri uygulamalı olarak deneyimlemeleri ve farklı bilimsel süreçleri keşfetmeleri amaçlandı.

Teknoloji takımları projelerini tanıttı:

ETÜ teknoloji takımları festival süresince geliştirdikleri projeleri ziyaretçilere sundu. Öğrenciler, projelerin geliştirilme süreçleri ve kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verirken; tasarım, prototip üretimi ve proje yönetimi deneyimlerini paylaştı. Farklı mühendislik ve teknoloji disiplinlerinden gelen ekipler, çalışmalarını canlı anlatımlarla destekledi.

ETÜ, TEKNOFEST Güneydoğu 2026 boyunca standında bilimsel etkinlikler ve teknoloji projeleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor, katılımcılara uygulamalı öğrenme ve teknoloji okuryazarlığı kazandırmayı hedefliyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), 30 EYLÜL-4 EKİM 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN TEKNOFEST...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), 30 EYLÜL-4 EKİM 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU 2026’DA MUCİTPARK STEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE TEKNOLOJİ TAKIMLARININ ÇALIŞMALARIYLA YERİNİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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