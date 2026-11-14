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Mudanya sahilinde arkadaş kavgası bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

Mudanya sahilinde alkollü üç arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; iki kişi yaralandı, kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya sahilinde arkadaş kavgası bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

olayın gelişimi:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Şeref Sokak üzerinde meydana gelen olayda, deniz kıyısında oturan üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve kavgada bıçak kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve Yunus polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra iki kişi ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı tespit ederek delil olarak muhafaza altına aldı. Kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma kısa sürede sonuç verdi; şüpheli polis ekiplerince yakalanıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

mahallede güvenlik endişesi ve talepler:

Yaşanan olay mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı. Bölge halkı, sahil kesimindeki bazı noktaların aydınlatmasının yetersiz olduğunu ve güvenlik kamerası bulunmamasının güvenlik kaygılarını artırdığını ifade etti. Vatandaşlar benzer olayların tekrarlanmaması için bölgenin izlenmesinin ve aydınlatmanın artırılmasını talep ediyor.

Mahalle sakinleri, sahil boyunca yeterli aydınlatma sistemlerinin kurulmasını, güvenlik kameralarının yerleştirilerek bölgenin 24 saat izlenmesini ve belediyenin bölgedeki güvenlik sorununa kalıcı çözümler getirmesini istiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililerden bölge güvenliğine ilişkin adımlar bekleniyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE DENİZ KIYISINDA OTURAN ÜÇ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BIÇAKLI...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE DENİZ KIYISINDA OTURAN ÜÇ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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