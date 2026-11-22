Mudanya'da bağ evi tartışması: yapı kullanım belgesinin iptali yıkım kararı getirdi

Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde emlak vergisi ödenmiş, elektrik ve su abonelikleri bulunan bir bağ evinin yıkımına yönelik karar, ev sahibi ile belediye ekipleri arasında gerginliğe yol açtı. Yıkımı engellemek isteyen ev sahibi, belediyenin iş makinelerinin alana girmesine izin vermedi; olay yerine jandarma sevk edildi.

ev sahibinin iddiaları:

Ev sahibi, yapının 2019 yılında yapı kullanım belgesi alındığını, bu belgenin ise 2022 yılında iptal edildiğini belirtti. 2026 yılının başlarında kendilerine ulaşan yıkım kararına itiraz eden vatandaş, belgelere dayanarak evi düzenlediklerini ve bu kararı kabul etmediğini söyledi.

Ev sahibinin ifadeleri arasında yer alan sözler şöyle: "Burası 2019 yılında yapı kullanım belgesi alınarak yapılan bir yapı. Daha sonra 2022 yılında yapı kullanım belgesini yanlış verildiği gerekçesiyle iptal ettiler. Biz de yapı kullanım belgesine güvenerek evi düzenledik. 2026 yılının başlarında da yıkım kararımız geldi. Benim anlamadığım, bu yapı yıkılsa devlete ne zararı var ya da ne kârı olacak? Burası bir bağ evi olarak geçiyor."

yıkım süreci ve güvenlik önlemleri:

Belediye ekipleri yıkım için bölgeye geldiğinde ev sahibi, eşyalarını ve malzemelerini çıkarmak üzere süre talep etti ve yıkımı kendi imkânlarıyla yapacağını bildirdi. "Belediyenin kepçesini evime sokmam" ve "Vergisini ödediğim evimi yıkmak istiyorlar" şeklindeki itirazlar sonrası olay yerinde tansiyon yükseldi.

Güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri, ev sahibinin eşyalarını tahliye etmesi için bir hafta süre verdi ve sürenin ardından bölgeden ayrıldı.

Ev sahibi, verilen süre içinde evdeki eşyalarını tahliye edip yıkımı kendi imkânlarıyla gerçekleştireceğini bildirdi; süreçte başka bir idari detay veya yeni bir karar haberde yer almadı.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE EMLAK VERGİSİNİ ÖDEDİĞİ, ELEKTRİK VE SU ABONELİKLERİ BULUNAN BAĞ EVİNİN YIKILMASINA KARŞI ÇIKAN VATANDAŞ, BELEDİYE EKİPLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ. YIKIM EKİPLERİNE İZİN VERMEYEN EV SAHİBİ İLE BELEDİYE GÖREVLİLERİ ARASINDA GERGİNLİK YAŞANIRKEN, OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ.