Olayın gelişimi:

Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda, gece saatlerinde başlayan ve gün içinde zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle çatıda uygulanan membran kaplama yerinden söküldü. Membran parçaları kiremitlerin üzerinden ayrılarak çatının kenarından sarkar hale geldi.

Çevredeki vatandaşlar, sarkan parçaların cadde üzerinden geçen kişilerin üzerine düşme ihtimali bulunduğunu görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Mudanya İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede adrese sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracıyla çatıya çıkan ekipler, tehlike oluşturan membran parçalarını dikkatle kesip kontrollü şekilde aşağı indirdi.

Müdahale sayesinde olası bir kazanın önüne geçildi; olayda yaralanan olmadı ve çevredeki güvenlik önlemleri sağlandı.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ LODOS, HALİTPAŞA MAHALLESİ’NDE TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA