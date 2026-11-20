Mudanya'da otobüs durağı önünde çarpışma: araç yan yattı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, otobüs durağının hemen önünde yaşandı ve durakta bekleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kazanın, Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde, Hacıbaba Camii yakınlarındaki trafik ışıkları mevkiinde meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Barış Sokak yönünden ana caddeye çıkan C.A. idaresindeki 16 JD 185 plakalı otomobil ile ana cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ş.Ö. yönetimindeki 16 AZH 595 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yan yatarak durdu.

Sürücü ve çevredeki durum:

Yan yatan araçta mahsur kalan sürücünün, bağlı olan emniyet kemerini keserek kendi imkânlarıyla otomobilden çıkmayı başardığı bildirildi. Emniyet kemerinin bağlı olması, sürücünün araç içinde savrulmasını engellediği için kazayı yara almadan atlatmasında etkili oldu.

Kazanın otobüs durağının hemen önünde gerçekleşmesi, durakta bekleyen vatandaşlarda büyük korku ve şaşkınlık yarattı. O sırada durakta bulunanların zarar görmemesi, muhtemel bir faciayı önlediği değerlendirilirken bölgedeki panik ve tehlike anları görgü tanıklarının ifadelerinde yer aldı.

Müdahale ve süreç:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrası, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet ekiplerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin hız ve trafik kurallarına uyması ile emniyet kemeri kullanımının önemini bir kez daha vurguladı.

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil otobüs durağının önünde yan yattı