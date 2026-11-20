Kaza oluşumu

Mudanya ilçesinde, Mudanya Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde Hacıbaba Camii yakınlarında, trafik ışıkları mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Barış Sokak'tan ana caddeye çıkış yapan C.A. yönetimindeki 16 JD 185 plakalı otomobil ile ana cadde üzerinde seyir halinde olan Ş.Ö. idaresindeki 16 AZH 595 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, araçlardan biri yan yatarak durabildi.

Olay yerindeki risk ve görgü tanıkları:

Kazanın otobüs durağının hemen önünde meydana gelmesi, durakta bekleyen vatandaşlarda büyük korku ve şaşkınlık yarattı. Duraktakilerin kazadan etkilenmemesi, muhtemel bir faciayı önledi.

Sürücünün durumu ve kurtarılması:

Yan yatan araçta mahsur kalan sürücünün emniyet kemerinin bağlı olduğu belirlendi; sürücü emniyet kemerini keserek kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Emniyet kemerinin bağlı olması, sürücünün araç içinde savrulmaktan korunmasını sağlayarak yara almadan kurtulmasında etkili oldu.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDAN BİRİ YAN YATTI. KAZANIN OTOBÜS DURAĞININ HEMEN ÖNÜNDE YAŞANMASI, DURAKTA BEKLEYEN VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.