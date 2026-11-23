Eren Sözal Ortaokulu Mudanya'da eğitime başladı:

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, hayırsever Eren Sözal katkılarıyla inşa edilen Eren Sözal Ortaokulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında faaliyete geçti. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kazandırılan okulun resmi açılışı törenle gerçekleştirildi.

Okulun fiziki yapısı ve eğitim kadrosu:

Zemin kat dâhil üç katlı modern eğitim binasında 11 sınıf ve 1 kütüphane bulunuyor. Hâlihazırda okulda 70 öğrenci öğrenim görüyor. Kurumda görev yapan eğitim personeli sayısı; 2 yönetici, 9 öğretmen ve 2 hizmetli olmak üzere toplam 13 kişi olarak kaydedildi. Okul, sahip olduğu fiziki imkânlar ve kadrosuyla öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

açılış töreni ve programın akışı:

Açılış programı dualar eşliğinde yapılan kurdele kesimiyle başladı. Ardından sınıflar ve öğretmenler odası ziyaret edildi, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Tören, hayırsever Eren Sözal’ın ev sahipliğinde öğrencilerle birlikte yenilen yemekle sona erdi.

Törene Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, hayırsever Eren Sözal, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Yeni tesisin bölgenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE HAYIRSEVER EREN SÖZAL’IN KATKILARIYLA YAPTIRILAN VE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FAALİYETE BAŞLAYAN 11 DERSLİKLİ EREN SÖZAL ORTAOKULU’NUN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.