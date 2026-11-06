Mudurnu'da çıkan yangın 2 katlı ahşap evi kullanılamaz bıraktı

Müdahale ve olay yeri çalışmaları:

Karlı bölgedeki Karşıköy köyünde bulunan Mehmet Sezer'e ait 2 katlı ahşap evte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının çevredeki diğer yapılara sıçramasının önüne geçildi.

Hasar ve başlatılan inceleme:

Yangında ev, yoğun hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Ayrıca evde bulunan 2 kaz telef oldu. Olayla ilgili olarak jandarma ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı; çalışmanın sonuçları yetkililerce değerlendirilecek.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için özellikle ahşap yapılarla ilgili alınabilecek önlemlere dikkat çekti. Yetkililer, yangın güvenliği ve erken ihbarın önemine vurgu yaptı.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE 2 KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, 2 KAZ TELEF OLDU.