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Muğla valisi Akbıyık'tan 10 kasımda birlik ve vefa çağrısı

Vali Dr. İdris Akbıyık, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anarken cumhuriyeti koruma ve geliştirme kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla valisi Akbıyık'tan 10 kasımda birlik ve vefa çağrısı

Vali Akbıyık'ın 10 Kasım mesajı:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletçe büyük bir saygı ve minnet duygusu ile anıldığını belirtti. Akbıyık, 10 Kasım'ın sadece bir anma günü olmadığını; aynı zamanda Atatürk'ün fikirleri doğrultusunda cumhuriyeti yaşatma ve ileriye taşıma azmini tazeleme günü olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün vecizesi:

Vali Akbıyık, mesajında Atatürk'ün şu sözlerine dikkat çekti: "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır". Bu vecizenin zihinlerde ve yüreklere sönmeyen bir meşale olarak yer ettiğini belirten Akbıyık, sözlerin cumhuriyetin sürekliliğine dair toplumun ortak sorumluluğunu hatırlattığını vurguladı.

Geleceğe yönelik vurgular:

Mesajında, ecdadın fedakârlığı ve kahraman şehitlerin emanetine atıfta bulunan Vali Akbıyık, cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığı ile muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin birinci öncelik olduğunu söyledi. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmetle, şehitleri minnetle ve gazileri saygıyla andığını ifade etti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN...

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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