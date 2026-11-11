Muğla'da genç kadınlara yönelik döngüsel ürün akademisi Akdeniz hibesiyle destekleniyor

Muğla'da döngüsel ekonomi için 'EMEK' projesi seçildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan EMEK - Genç Kadınlar için Döngüsel Ürün ve Onarım Akademisi pilot projesi, MedCities'in LASERMed hibe çağrısında desteklenmeye hak kazandı. Proje, Ürdün, Lübnan, Fas ve Türkiye'den başvuran MedCities üyesi belediyeler arasından seçildi.

Projenin hedefleri ve uygulama:

Proje, turizm kaynaklı atıklar arasında yer alan hâlen kullanılabilir tekstil ürünleri ile küçük ahşap ve ev eşyalarının atığa dönüşmeden ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Yeniden değerlendirme süreci, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda yürütülecek ve ürünler QR kodlu "ürün hikâyesi" sistemiyle izlenebilir hale getirilecek. Böylece hem atık miktarının azaltılması hem de malzemelerin kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Uygulama, Menteşe'deki Kadın Yaşam Merkezlerinde gerçekleştirilecek. Merkezler, eğitim ve istihdam dışında kalan genç kadınların katılımıyla döngüsel üretim ve eğitim merkezlerine dönüştürülecek; proje yeni bina, kalıcı personel ya da ağır ekipman gerektirmiyor, mevcut altyapıya yeni bir işlev kazandırıyor.

LASERMed desteği ve program takvimi:

LASERMed, Barselona İl Meclisi himayesinde MedCities ağı tarafından yürütülen bir iş birliği platformu. Hibe kapsamında seçilen pilot projelere 20.000 Avro tutarında mali desteğin yanı sıra stratejik proje tasarımı desteği, kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri, Akdeniz belediyeleri arasında deneyim paylaşımı ve teknik destek sağlanıyor.

Projenin geliştirilmesine ilişkin destek 2027 itibarıyla LASERMed tarafından sağlanacak. Hibe programının ilk faaliyeti olan çalışma ziyareti ise 1-3 Aralık 2026 tarihlerinde Barselona ve çevresinde yapılacak; belediye temsilcileri, Akdeniz kentlerindeki döngüsel ekonomi uygulamalarını yerinde inceleyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin döngüsel ekonomi çalışmalarının uluslararası alanda da karşılık bulduğu belirtiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan inşaat ve yıkıntı atıkları yönetim modeli, 2026 ICLEI Yerel Sürdürülebilirlik Ödülünde finale kalarak Avrupa ikincisi olmuştu. EMEK projesiyle kent, hem atık azaltımında hem de genç kadınların istihdamına dönük yenilikçi bir model oluşturmayı hedefliyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TURİZM KAYNAKLI ATIKLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖREN "EMEK" PİLOT PROJESİ, MEDCİTİES LASERMED PROGRAMI HİBE ÇAĞRISINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.