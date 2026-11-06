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Muğla'da kaçakçılık operasyonları: yüzlerce ürün ve onlarca silah ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, ekim ayı operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün, silah ve tütün ele geçirerek 34 şüpheliyi yakaladı; 20'si tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da kaçakçılık operasyonları: yüzlerce ürün ve onlarca silah ele geçirildi

Muğla'da ekim ayı operasyonlarının özeti

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı boyunca yürüttükleri çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirerek bölgede kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürdü. Operasyonlar, hem kaçakçılık hem de silah kaçakçılığına yönelik farklı hedeflere odaklandı.

ele geçirilen kaçak ürünler ve vergi kaybının önlenmesi:

KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, piyasa dışı ticareti engellemeye yönelik önemli miktarda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 171 litre kaçak ve sahte alkol, 178 adet elektronik sigara ve elektronik sigara malzemesi, 502 paket kaçak sigara, 13 adet kaçak eşya ile 466 kilogram tütün yer aldı. Bu ele geçirmelerle birlikte, yetkililer yaklaşık 1 milyon 500 bin lira civarındaki vergi kaybının önlendiğini bildirdi.

silah kaçakçılığı operasyonları ve örgüt müdahalesi:

Silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında yapılan baskınlarda ise 11 adet tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile 480 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca ekim ayı içinde bölgesel faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı; bu şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

KOM ekiplerinin kapsamlı denetimleri, hem kaçak malların piyasa erişimini kısıtlamayı hem de organize suçlara karşı hukuki süreçleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Yetkililer, benzer çalışmalara devam edileceğini ve kamu sağlığı ile güvenliğinin korunmasına öncelik verildiğini vurguladı.

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN...

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN VE SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN, SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA YAKALANAN 34 ŞÜPHELİDEN 20’Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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