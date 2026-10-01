Muğla'da öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Muğla için meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, Muğla bölgesinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Kurumun açıklamasında, yağışların bazı yerlerde yerel olarak kuvvetli olabileceği vurgulandı.

Beklenen etkiler:

Açıklamada, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması ihtimaline dikkat çekildi. Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşlara öneriler:

Kurum, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, yağışın yoğun olduğu saatlerde yüksek yerlerden ve dere yataklarından uzak durulması, taşkın riski bulunan bölgelerde park ve yerleşim düzenlemelerine özen gösterilmesi ile gerektiğinde yetkili kurumların uyarı ve yönlendirmelerinin takip edilmesini tavsiye etti.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE MUĞLA BÖLGESİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR.