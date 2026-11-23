Vali Akbıyık'ın 24 Kasım mesajı:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, il genelinde görev yapan öğretmenlere şükranlarını sundu. Akbıyık, yarınlarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerin fedakârca çalıştığını belirterek, onların toplumsal gelişimin temel taşı olduğuna dikkat çekti.

Eğitimin ve öğretmenin önemi:

Vali Akbıyık mesajında, kadim medeniyetimizin benimsediği "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" anlayışını hatırlattı ve öğretmenin bir toplumun istikbalini şekillendiren kutsal bir görev olduğuna vurgu yaptı. Akbıyık, öğretmenliğin bir dokunuşla bir insanın ömrünü değiştirebilen, akılla gönlü birleştiren bir sevda olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleri "irfan ordusu" olarak nitelediğini anımsatan vali, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da öğretmenlerin geleceği inşa ettiğine dair sözlerine atıf yaparak eğitimcilerin toplumsal rolünü öne çıkardı.

Yerel çalışmalar ve teşekkürler:

Akbıyık, köklerinden güç alarak millî ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirme hedefinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin elinde hayat bulacağını belirtti. 2026 yılının Gençlik Yılı ilan edilmesinin, gençlerin ilim, bilim, sanat ve sporla iç içe yetişmesine yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Vali, Muğla'da uygulanan Bir Kitap Bir İnsan projesine dikkat çekti; proje sayesinde birçok öğrencide kalıcı okuma alışkanlığı oluşturulduğunu ve bu başarının öğretmenlerin rehberliğiyle mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca modern eğitim binalarının gerçek birer eğitim yuvasına dönüşmesinde en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu ifade etti.

Akbıyık, eğitim ve gençlik alanındaki yatırımlara öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar, milletvekilleri ile eğitim için emek veren herkese teşekkür ettiğini iletti.

Mesajını, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak sürdüren vali, görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmetle yad etti. Emekli öğretmenlere hürmetlerini sunan Akbıyık, meslekteki ve mesleğe yeni adım atan tüm öğretmenlere başarılar dileyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI.