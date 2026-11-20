Sevgi Kurulu aracılığıyla bağış ilçedeki aileye ulaştı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Haydarlar köyü muhtarı Abdurrahman Bodur ilçede yürütülen yardım çalışmasına destek olmak amacıyla bir ineğini Sevgi Kurulu'na bağışladı. Bağışlanan inek, kurulun belirlediği ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Bağışın teslim töreni

İneğin teslimatında Kaymakam Yasin Cevizci, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve muhtar Abdurrahman Bodur hazır bulundu. Kurul tarafından yürütülen değerlendirme sonucu belirlenen aileye yapılan teslimat sırasında yetkililer, bağışın yerinde ve ihtiyaca uygun şekilde ulaştırıldığını ifade etti.

Projenin amacı ve yerel dayanışma

Sevgi Kurulu, kaymakamlık koordinasyonunda, yakınları tarafından büyütülen dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlara yönelik kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla kuruldu. Kurulun saha çalışmaları ve yerel bağışlarla, çocukların eğitim ve bakım ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaymakam Yasin Cevizci, muhtara teşekkür ederek bu tür bağışların artmasını diledi. Abdurrahman Bodur ise bağışladığı ineğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İNEK, KURUL TARAFINDAN BELİRLENEN AİLEYE TESLİM EDİLDİ.