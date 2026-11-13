Muhtarlar Teşikan Yaylası için çağrıda bulundu: arızalar giderilsin, debi kaynağında ölçülsün

teşikan yaylası muhtarlarının ortak talebi:

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylası'nda bir araya gelen altı köy muhtarı, ilçeye içme suyu sağlayan isale hattındaki arızaların acilen giderilmesini ve su debisinin doğrudan kaynağında ölçülmesini istedi.

muhtarların açıklaması ve tespitleri:

6 köy muhtarı adına açıklamayı okuyan Doluca Köyü Muhtarı Ramazan Yıldırım, mevcut isale hattında 3-4 ayrı noktada boru patlağı bulunduğunu ve bunun önemli miktarda suyun boşa akmasına yol açtığını belirtti. Yıldırım, suyun gerçek miktarının tespit edilebilmesi için ölçümün doğrudan kaynaktan yapılması gerektiğini vurguladı.

Muhtar grubunda yer alan isimler şunlar: Ramazan Yıldırım, Hüseyin Kuşçi, Abuzer Yalçınkaya, Mehmet Türsün, Mehmet Delikanlı ve Ramazan Çoban. Muhtarlar, arızalar onarılmadan yeni bir ihale sürecine girilmesini eleştirerek kamu kaynaklarının korunmasını istedi.

kaynak, geçim ve talepler:

Teşikan Yaylası'ndaki su kaynaklarının, ilgili köylerin geçimi ile hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri için yaşamsal önemde olduğu hatırlatıldı. Muhtarlar, bütün arızalar giderildikten sonra Sincik'in içme suyu hâlâ yetersiz kalırsa, altı köy olarak ihtiyaç halinde kendi kaynaklarından su verilmesini kabul edeceklerini bildirdi.

Talep edilen asıl adım, ilgili kurumların katılımıyla tarafsız ve yerinde debi ölçümü yapılması ve mevcut isale hattındaki su kayıplarının onarılmasıdır. Muhtarlar, ölçüm ve onarım sürecinin şeffaf yürütülmesini isteyerek yetkililerden hızlı müdahale bekliyor.

TEŞİKAN YAYLASI İÇİN 6 KÖY MUHTARINDAN ORTAK ÇAĞRI