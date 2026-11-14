Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Muhtarlara acil çağrı eğitimi: 112 doğru kullanımla müdahale hızlanır

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri muhtarlarına 112, Hayat 112 ve KADES kullanımını anlattı; gereksiz çağrılar ve bilinçlendirme ön plana alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Muhtarlara acil çağrı eğitimi: 112 doğru kullanımla müdahale hızlanır

Muhtarlara acil çağrı eğitimi: 112 doğru kullanımla müdahale hızlanır

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi. Toplantı, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi ve merkez personeli tarafından muhtarlara kapsamlı bir sunum yapıldı.

eğitimin içeriği:

Sunumda öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi’nin etkin kullanımı ve acil durumlarda tek numara bilincinin önemi vurgulandı. Eğitimde ayrıca gereksiz ya da asılsız çağrıların acil müdahale süreçlerine verebileceği zararlar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara, acil çağrının doğru ve hızlı iletilmesinin müdahale süresini nasıl etkilediği anlatıldı.

Toplantıda ayrıca Hayat 112 platformu tanıtıldı; platformun sunduğu yönlendirme ve bilgi paylaşımı işleyişine değinildi. Kadınların güvenliği açısından büyük önem taşıyan KADES uygulamasının kullanımı ve uygulamadaki temel fonksiyonlar muhtarlara gösterildi.

muhtarlara düşen görevler:

Toplantıda muhtarlardan, görev yaptıkları bölge halkını 112 çağrı hattının doğru kullanımı konusunda bilgilendirmeleri istendi. Özellikle mahalle toplantıları, düğünler ve diğer toplu etkinliklerde acil çağrı bilincinin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Program kapsamında muhtarlara yeni nesil iletişim bilgilerini içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve bu broşürlerin vatandaşların kolaylıkla görebileceği alanlara asılması önerildi. Gerçekleştirilen eğitimle amaçlanan, acil durumlarda hızlı ve doğru iletişimin sağlanması, gereksiz çağrıların önüne geçilmesi ve toplum genelinde 112 bilincinin güçlendirilmesidir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN MUHTARLARA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN MUHTARLARA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Isparta narkotik ekipleri, 6 yıl 9 ay cezası bulunan şüpheliyi yakaladı
images

Yola saçılan motor yağı motosikleti devirdi
images

Okul güvenliğini güçlendirmek için eğitimcilere kapsamlı bilgilendirme
images

Faktoring ağıyla 55 milyonluk vurgun: 4 ilde 11 kişi gözaltında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gelenekten geleceğe atölye: Aydıntepe'de dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı

Yola saçılan motor yağı motosikleti devirdi

Okul güvenliğini güçlendirmek için eğitimcilere kapsamlı bilgilendirme

Aydın'da dört gün sürecek sağanaklar kapıyı çalıyor

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı