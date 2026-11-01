Münir Yıldırım: Sivasspor galibiyeti özgüveni artırdı

Münir Yıldırım maç sonrası değerlendirmesi

Boluspor’da teknik sorumlusu Münir Yıldırım, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynanan Sivasspor maçının takım için önemine vurgu yaptı. Karşılaşmayı 2-1 kazanarak bekledikleri üç puana ulaştıklarını belirtti.

maçın önemi:

Yıldırım, "Bizim için zor bir maçtı ve çok önemliydi. 3-4 haftadır bunu bekliyorduk. İyi oyunumuzu sonuca yansıtamıyorduk ama oyuncularımız ortaya bir karakter koydu." sözleriyle maçın anlamını özetledi. Teknik sorumlu, ligde yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek 3 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

oyuncuların performansı ve motivasyon:

Hafta boyunca yapılan çalışmalara değinen Yıldırım, oyuncuların mücadeleci duruşunu överek "Hafta boyu çok iyi çalıştık. Çok iyi motive olduk. Ligde zor bir durumdaydık. 3 puana ihtiyacımız vardı ve bununla tanışmak istiyorduk." ifadelerini kullandı. Tüm oyuncularını tebrik eden teknik sorumlu, "Devamı gelecek diye düşünüyorum inşallah" diyerek umutlu olduğunu ekledi.

BOLUSPOR’DA TEKNİK SORUMLUSU MÜNİR YILDIRIM, SİVASSPOR MAÇININ KENDİLERİ İÇİN ÖNEMİNE DEĞİNEREK, "LİGDE ZOR BİR DURUMDAYDIK. 3 PUANA İHTİYACIMIZ VARDI VE BUNUNLA TANIŞMAK İSTİYORDUK. BU AÇIDAN BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU" DEDİ.