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Muratlı’da sokakta tilki sürprizi kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi su deposu yakınında gece görülen tilki, mahalle sakinlerinin cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 22:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muratlı’da sokakta tilki sürprizi kameraya yansıdı

Muratlı’da sokakta tilki sürprizi kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi su deposu yakınlarında gece saatlerinde bir tilki ortaya çıktı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntüler ve mahalle tepkisi:

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tilkinin çevrede dolaştığı ve insanların varlığına rağmen panik yapmadığı görüldü. Birçok kişi, hayvanın mahallede rahatça hareket etmesine şaşırdı ve çekilen görüntüleri birbirleriyle paylaştı.

tilkinin davranışı:

Görüntülere göre tilki, çevredeki insanlara aldırış etmeden bölgeden geçerek yoluna devam etti. Olayın gece saatlerinde gerçekleştiği ve hayvanın mahallede kısa süreliğine göründüğü belirtildi.

Mahalle sakinleri, karşılaşılan yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti ve yetkililere bilgilendirme yapılacağını iletti.

TEKİRDAĞ&#039;IN MURATLI İLÇESİNDE SU DEPOSU YAKINLARINDA GÖRÜLEN TİLKİ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE SU DEPOSU YAKINLARINDA GÖRÜLEN TİLKİ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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