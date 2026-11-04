Muratlı’da sokakta tilki sürprizi kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi su deposu yakınlarında gece saatlerinde bir tilki ortaya çıktı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntüler ve mahalle tepkisi:

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tilkinin çevrede dolaştığı ve insanların varlığına rağmen panik yapmadığı görüldü. Birçok kişi, hayvanın mahallede rahatça hareket etmesine şaşırdı ve çekilen görüntüleri birbirleriyle paylaştı.

tilkinin davranışı:

Görüntülere göre tilki, çevredeki insanlara aldırış etmeden bölgeden geçerek yoluna devam etti. Olayın gece saatlerinde gerçekleştiği ve hayvanın mahallede kısa süreliğine göründüğü belirtildi.

Mahalle sakinleri, karşılaşılan yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti ve yetkililere bilgilendirme yapılacağını iletti.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE SU DEPOSU YAKINLARINDA GÖRÜLEN TİLKİ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.