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Musabeyli'de yağışlar Sabun Suyu deresini canlandırdı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde etkili yağışlar, uzun süredir zayıflayan Sabun Suyu deresinin debisini artırarak su akışını yeniden canlandırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Musabeyli'de yağışlar Sabun Suyu deresini canlandırdı

Musabeyli'de durum:

Kilis’in Musabeyli ilçesinde son dönemde görülen yağışların ardından Sabun Suyu deresinde su seviyesinde gözle görülür bir artış yaşandı. Uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle zayıflayan akış, son yağışlarla birlikte yeniden güçlendi.

Yağışların yansıması:

Kent genelinde etkili olan yağışlar kırsal alanlardaki su kaynaklarına olumlu yansırken, Musabeyli'deki derenin debisi yükseldi. Bu yükselişle birlikte su akışının canlanması yerinde yapılan gözlemlerle tespit edildi.

Doğa ve tarım için önemi:

Bölgede uzun süreli kuraklık sonrası su seviyesinin yükselmesi, hem ekosistem hem de tarımsal faaliyetler açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Yerel su kaynaklarındaki toparlanmanın sürdürülebilirliği ise önümüzdeki dönemdeki yağış düzenine bağlı olacak.

KİLİS’TE YAĞIŞLAR SABUN SUYU&#039;NU YENİDEN CANLANDIRDI

KİLİS’TE YAĞIŞLAR SABUN SUYU'NU YENİDEN CANLANDIRDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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