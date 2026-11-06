Musabeyli'de yağışlar Sabun Suyu deresini canlandırdı

Musabeyli'de durum:

Kilis’in Musabeyli ilçesinde son dönemde görülen yağışların ardından Sabun Suyu deresinde su seviyesinde gözle görülür bir artış yaşandı. Uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle zayıflayan akış, son yağışlarla birlikte yeniden güçlendi.

Yağışların yansıması:

Kent genelinde etkili olan yağışlar kırsal alanlardaki su kaynaklarına olumlu yansırken, Musabeyli'deki derenin debisi yükseldi. Bu yükselişle birlikte su akışının canlanması yerinde yapılan gözlemlerle tespit edildi.

Doğa ve tarım için önemi:

Bölgede uzun süreli kuraklık sonrası su seviyesinin yükselmesi, hem ekosistem hem de tarımsal faaliyetler açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Yerel su kaynaklarındaki toparlanmanın sürdürülebilirliği ise önümüzdeki dönemdeki yağış düzenine bağlı olacak.

KİLİS’TE YAĞIŞLAR SABUN SUYU'NU YENİDEN CANLANDIRDI