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Muşspor evinde Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında Muş Spor, Muş Şehir'de Gebze Spor'u 2-0 mağlup ederek üç puanı aldı; goller Onur Ramazan Toprak ve Malik Karaahmet'ten

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Muşspor evinde Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti

Maç raporu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftada Muş Spor Kulübü, evindeki karşılaşmada Gebze Spor'u 2-0 yendi. Maç Muş Şehir stadında oynandı ve her iki takım da maç boyunca kontrollü bir oyun sergiledi; Muş Spor son bölümde bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

maçın özeti:

Muş Spor aradığı üstünlüğü maçın son çeyreğinde yakaladı. İlk golü Onur Ramazan Toprak dakikada 72'de bularak takımı öne geçirdi. Karşılaşmanın son anlarında Malik Karaahmet 90+3'te farkı ikiye çıkaran golü kaydederek skoru belirledi. Karşılaşmada yapılan hamleler ve değiştirmeler, özellikle ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri Muş Spor'un hücum dinamizmini artırdı.

kadrolar ve kartlar:

Hakemler: Tayfun Sarı, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Tolga Okumuş

Muş Spor Kulübü ilk on biri: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Ferdi Burgaz, Cumali Bişi (Cem Çelik dk. 9, Emirhan Karagülle dk. 67), Kubilay Yavuz, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 67), Onur Ramazan Toprak, Ersel Aslıyüksek (Malik Karaahmet dk. 68), Seçim Can Koç.

Gebze Spor ilk on biri: Übeyd Adıyaman, Haşim Sarman, Hüseyin Seyhan, Abdurrahman Üresin, Adem Doğan (Berkay Aydoğmuş dk. 80), Emre Keskin, Mertcan Aktaş (Süleyman Güneş dk. 62), Tolunay Yurtseven, Süleyman Güneş, Mutlu Güler, Mustafa Erkasap.

Goller: Onur Ramazan Toprak (dk. 72), Malik Karaahmet (dk. 90+3) (Muş Spor Kulübü).

Sarı kartlar: Ahmet Tekin, Ayetullah Korkmazer (Muş Spor Kulübü), Adem Doğan (Gebze Spor).

Maç sonucu Muş Spor'a üç puan kazandırırken, her iki takımın da ligdeki konumunu etkileyecek bir mücadele izlendi. Muş Spor yapılan son hamlelerle hücumda etkinliğini artırırken, Gebze Spor alternatif arayışlarına devam edecek.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 11. HAFTADA MUŞ SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GEBZE SPOR’U 2-0 MAĞLUP...

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 11. HAFTADA MUŞ SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GEBZE SPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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