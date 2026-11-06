Muş'ta Orman Genel Müdürlüğü kamyonetiyle otomobil çarpıştı

muş kent merkezinde kaza:
Muş kent merkezinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olayın nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.
olay yeri ve müdahale:
Kaza sonrası trafik polisi ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemedi. Şans eseri yaralanan olmadı, her iki araçta da maddi hasar oluştu.
soruşturma başlatıldı:
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı ve olayın oluş şeklinin resmi tespitlerin ardından netleşeceği belirtildi.
MUŞ’TA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMYONETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.
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