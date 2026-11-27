Muş'ta satışa hazır sentetik kannabinoidle yakalanan şüpheli tutuklandı

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli adli makamlara sevk edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Valilik açıklamasında, 23 Kasım 2026 günü saat 14.00 sıralarında yapılan aramada bir şahsın üzerinde arama yapıldığı; aramada paketlenmiş ve satışa hazır 22 parça halinde toplam 16,7 gram sentetik kannabinoid hammaddesinin ele geçirildiği belirtildi.

adli süreç:

Açıklamada, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüphelinin 24 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı kaydedildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Görgü ve delillere ilişkin diğer ayrıntılar için yetkililerce yürütülen soruşturma sürüyor; valilikten yapılan açıklama olayın tespit ve takip süreçlerini özetliyor.

MUŞ'TA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, SATIŞA HAZIR 22 PARÇA HALİNDE 16,7 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.