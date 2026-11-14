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Mut devlet hastanesinde deprem tatbikatı ile müdahale kapasitesi test edildi

Mut Devlet Hastanesi'nde HAP kapsamında yapılan deprem tatbikatında personel müdahalesi, ekip koordinasyonu ve hasta güvenliği uygulamalı olarak sınandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mut devlet hastanesinde deprem tatbikatı ile müdahale kapasitesi test edildi

tatbikatın amacı ve kapsamı:

Mut Devlet Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı, afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla uygulandı. Tatbikat ile kurumun kriz yönetimi ve müdahale süreçleri pratik ortamda sınandı.

uygulama ve değerlendirme süreçleri:

Tatbikat çerçevesinde personelin müdahale kapasitesi, ekipler arası koordinasyon, kriz yönetimi ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildi. Ayrıca, yaşanabilecek afet ve acil durumlarda hasta ile çalışan güvenliğinin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi hedeflendi.

Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Özay, hastane olarak afetlere karşı hazırlıklı, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

MUT İLÇESİNDE HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) KAPSAMINDA, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA...

MUT İLÇESİNDE HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) KAPSAMINDA, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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