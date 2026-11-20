olay yeri ve müdahale:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'taki bir dairede, tek başına yaşayan Alzheimer hastası F.T. ( 92 ) ikamet ettiği dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevrede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

yaralanma, ilk müdahale ve nakil:

Yangın sırasında dumandan etkilenen F.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince değerlendirilip hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaralanmanın boyutu ve hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi; tedavi sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemediği için olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer yangının kaynağını belirlemek amacıyla çalışma yürütüleceğini bildirdi.

komşuların endişesi ve sosyal destek çağrısı:

Komşular, yalnız yaşayan ve sağlık sorunları bulunan yaşlı adamın durumu nedeniyle endişelerini dile getirdi ve kendisine yardımcı olunması gerektiğini belirtti. Olay, hem müdahale sürecindeki koordinasyonu hem de yaşlı bakımına ilişkin sosyal destek ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından bulgulara göre ek açıklama yapılacağını ifade etti.

ESKİŞEHİR'DE TEK BAŞINA YAŞAYAN ALZHEİMER HASTASI 92 YAŞINDAKİ ADAM, DAİRESİNİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.