Dolar 50,0118 +0,06%
Euro 56,1548 +0,40%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.540,04 +3,22%
EUR/USD 1,1226 +0,30%
Brent Petrol 95,04 -8,26%
--°

Mutfakta çıkan yangın panik yarattı: yaşlı kadın düşerek kolunu kırdı

Tekirdağ Muratlı'da 68 yaşındaki Naciye K.'nin mutfağında çıkan yangında panikleyip düşmesi sonucu kolu kırıldı; sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 22:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mutfakta çıkan yangın panik yarattı: yaşlı kadın düşerek kolunu kırdı

Mutfakta çıkan yangın panik yarattı: yaşlı kadın düşerek kolunu kırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak’taki bir sitenin ikinci katındaki dairede yaşayan 68 yaşındaki Naciye K., mutfakta yemek yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangınla karşılaştı.

olayın gelişimi:

Mutfağında yükselen alevleri gören Naciye K., dumanı tahliye etmek amacıyla pencereyi açmaya çalıştı. Bu sırada ocaktaki tencerenin devrilmesiyle yemek etrafa döküldü ve kadın panikleyerek dengesini kaybedip yere düştü. Düşme sonucu kadının kolunun kırıldığı öğrenildi.

müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Naciye K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

YARALANAN KADIN AMBULANSA TAŞINDI.

YARALANAN KADIN AMBULANSA TAŞINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adli tıp raporu kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedenini kalp hastalığı olarak gösterdi
images

Geceyi aydınlatan kıvılcımlar: Adıyaman'da elektrik hattında patlama
images

Ceylanpınar'da tırın çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Edremit'te şüpheli ölümün nedeni kısa sürede tespit edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe motivasyonla döndü: Şükrü Saracoğlu'nda Liverpool'u 3-2 yendi

Trump, İran savaşı kararının ara seçim sonuçlarına yansıdığını kabul etti

Dörtyol'da sağanak sonrası Karakese ve Özerli dereleri taştı, araçlar sürüklendi

Şırnak'ın dönüşümünü yerinde görmek için Rize medyası ağırlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi