Mutfakta çıkan yangın panik yarattı: yaşlı kadın düşerek kolunu kırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak’taki bir sitenin ikinci katındaki dairede yaşayan 68 yaşındaki Naciye K., mutfakta yemek yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangınla karşılaştı.

olayın gelişimi:

Mutfağında yükselen alevleri gören Naciye K., dumanı tahliye etmek amacıyla pencereyi açmaya çalıştı. Bu sırada ocaktaki tencerenin devrilmesiyle yemek etrafa döküldü ve kadın panikleyerek dengesini kaybedip yere düştü. Düşme sonucu kadının kolunun kırıldığı öğrenildi.

müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Naciye K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

YARALANAN KADIN AMBULANSA TAŞINDI.