Mut'ta kaybolan keçiler:

Mersin'in Mut ilçesi Derepazarı Yaylası'nda Serkan Altıkat ve Furkan Altıkat kardeşlere ait ağıla kurtların girmesi sonucu sürüden 90 keçi kayboldu. Kardeşler önce kendi imkanlarıyla arama yaptılarsa da sonuç alamayınca yetkililerden yardım istedi.

başlatılan arama çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve dron ekipleri yer aldı. Göktepe, Derepazarı, Yellibel, Güzle, Çampınar, Kızılalan, Kızıldağ ve Yarıkkaya bölgelerinde yürütülen çalışmalarda, birbirine yaklaşık birer kilometre uzaklıkta 8 keçi telef halde bulundu. Ancak kayıp hayvanlardan henüz herhangi bir canlı izine rastlanmadı.

vatandaşlardan destek çağrısı:

Arama çalışmalarına katılan Zafer Teke, bulunan hayvanların kurt tarafından telef olduğunu belirterek bölge halkından yardım istedi. Teke, "Kaybolan hayvanları arıyoruz. Daha henüz bir canlı izine rastlayamadık. Bulduklarımız kurt tarafından telef edilmiş halde 7-8 tanesi bulundu. Geriye kalan 80-90 civarında günü gelmiş gebe keçi. Canlı izine daha rastlayamadık. Yayla bölgesine yakın köylerden gerek avcı arkadaşlardan, gerek Yörük arkadaşlardan bizlere biraz destek vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

sürdürülüyor:

Kayıp keçilerin özellikle ormanlık ve dağlık alanlarda olabileceği değerlendirilirken, Altıkat kardeşlerin hayvanlarının bulunması için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler ve vatandaşlar, farklı mevkilerde tarama yapmayı sürdürüyor.

MUT İLÇESİNDE 22 KASIM 2026 TARİHİNDE KAYBOLAN 90 KEÇİYİ ORMANLIK ALANDA AFAT, JANDARMA, DRON VE VATANDAŞLARLA ARAMALARA RAĞMEN HALA BULUNAMADI.