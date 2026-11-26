Mut'ta zeytinyağı üretim tesislerinde denetim gerçekleştirildi

Mersin’in Mut ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla zeytinyağı üretim tesislerinde denetim yaptı. Denetimlere İlçe Müdürü Kerim Köken ile teknik ekipler katıldı.

Denetimin kapsamı:

Kontrollerde tesislerin genel hijyen koşulları, üretim süreçlerinin teknik şartlara uygunluğu ve izlenebilirlik uygulamaları değerlendirildi. İncelemeler sırasında gerekli numuneler alındı ve laboratuvar analizleri için yönlendirildi.

Amaç ve izlenecek yol:

Yetkililer, Mut zeytinyağının kalitesinin korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak saha denetimlerinin sürdürüleceğini bildirdi. Denetimlerin, üreticilere rehberlik etmek ve tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için üreticilerle iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. Süreç boyunca alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre ilave önlemler değerlendirilerek, üretim standartlarına uyumun takip edileceği kaydedildi.

MUT İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ TARAFINDAN ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSLERİNE YÖNELİK DENETİM YAPILDI.