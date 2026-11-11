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Nata Vega AVM otoparkında çadır yangını: aracın arızasından sıçradığı iddia ediliyor

Nata Vega AVM otoparkındaki çadır yangınının bir otomobil arızasından sıçradığı belirtiliyor; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralı yok.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nata Vega AVM otoparkında çadır yangını: aracın arızasından sıçradığı iddia ediliyor

Otoparktaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Akşemsettin Mahallesi'ndeki Nata Vega AVMnin açık otoparkında bir otomobilde meydana gelen arıza sonucu yangın başladı. Alevler kısa sürede alışveriş merkezinin önüne kurulan ve indirimli tekstil satışı yapılan çadıra sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle araçta ve çadırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Yangından etkilenen araç ve çadır kullanılamaz hale geldi; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Belediye başkanının açıklamaları:

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olayla ilgili yaptığı açıklamada söylentilerin yangının araçtan çıktığı yönünde olduğunu belirtti. Başkan Şahin, "Söylentiler araçtan çıkan yangından kaynaklı olduğu yönünde" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Şükürler olsun can kaybı yok, yaralı yok" dedi ve kimseyi töhmet altında bırakmak istemediklerini vurguladı. Şahin, yangının nedenine ilişkin raporların tamamlanmasının ardından bilgilerin paylaşılacağını söyledi.

Ekip müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, sağlık ekipleri ve polis de bölgede inceleme yaptı. Başkan Şahin yangının içeride bulunan tekstil ürünleri nedeniyle hızla yayıldığını aktardı. Yetkililer yangının kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı; raporlar hazırlandığında kamuoyuna duyurulacak.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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