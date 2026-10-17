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Nazilli'de kadınlara sağlık ve farkındalık eğitimi

Nazilli'de düzenlenen programda meme kanseri, taramalar, ruh sağlığı, narkotik eğitimi ve mahremiyet konusunda bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de kadınlara sağlık ve farkındalık eğitimi

Nazilli'de kadınlara yönelik sağlık eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen programda, kadınların sağlık konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte meme kanseri, kanser taramaları, kadın sağlığı, ruh sağlığı, narkotikle mücadele ve mahremiyet başlıkları ele alındı.

eğitimde ele alınan ana başlıklar:

İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ece Doğruya meme kanseri ve taramalar hakkında bilgi verirken, sosyal çalışmacı Ali Çavlu ruh sağlığı üzerine eğitim verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne başlıklı program gerçekleştirildi ve Sosyal Hizmet Merkezi personeli mahremiyet eğitimi sundu.

kanser taramaları ve öneriler:

Eğitimde erken teşhisin önemi vurgulandı. Uzmanların verdiği bilgilere göre; rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş arasındaki kadınların 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara ise 2 yılda bir mamografi çekilmesi önerildi. Kalın bağırsak kanseri taramasında ise 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan (GGK) testi yaptırabileceği hatırlatıldı.

katılım ve erişim:

Kanser taramalarına katılmak isteyen vatandaşlar, Nazilli'de bulunan Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet edildi. Programda sağlık profesyonelleri düzenli taramaların erken teşhis ve tedaviye erişim açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti.

NAZİLLİ&#039;DE KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE KANSER TARAMALARI, KADIN SAĞLIĞI, RUH SAĞLIĞI...

NAZİLLİ'DE KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE KANSER TARAMALARI, KADIN SAĞLIĞI, RUH SAĞLIĞI, NARKOTİKLE MÜCADELE VE MAHREMİYET KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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