Nazilli'de mahallelerden başlayan hareket dalgası: 'Mahallemde Hareket Var' ile yaşam aktifleşiyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, toplumda hareketli yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri başladı. Serinin ilk buluşması 28 Eylül tarihinde Atatürk Parkında gerçekleştirildi. Organizasyonu yürüten Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, programla vatandaşların günlük yaşamlarına daha fazla fiziksel aktivite katmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

etkinliğin içeriği ve ilk buluşma:

Parkta bir araya gelen katılımcılar, basit egzersizlere, yürüyüşlere ve hareketli yaşamı teşvik eden bilgilendirme oturumlarına katıldı. Etkinlik boyunca hareketli yaşamın sağlığa katkıları, düzenli fiziksel aktivitenin günlük rutin haline getirilmesinin yolları ve herkesin erişebileceği pratik öneriler paylaşıldı. Program, katılımcılarda farkındalık oluşturmayı ve fiziksel aktiviteyi sosyalleşme ile birleştirerek sürdürülebilir hale getirmeyi hedefledi.

gelecek adımlar ve toplumla etkileşim:

'Mahallemde Hareket Var' serisinin, ilçenin farklı noktalarına taşınarak daha geniş kesimlere ulaşması planlanıyor. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, etkinliklerin yalnızca spor odaklı olmadığını; aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünün yerel düzeyde benimsenmesi için bir iletişim platformu sunduğunu vurguluyor. Etkinlikler, tüm yaş gruplarından vatandaşların katılımına açık tutulacak ve günlük yaşamda küçük ama etkili değişiklikler yapmaya yönlendirecek çalışmalarla desteklenecek.

Program yetkilileri, mahalle bazlı bu inisiyatifin uzun vadede sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratmasını beklediklerini belirterek, vatandaşları birlikte hareket etmeye davet etti. Mahallemde Hareket Var, hareketin günlük yaşama entegre edilmesi için yerel düzeyde atılan adımların önünü açmayı hedefliyor.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TOPLUMDA HAREKETLİ YAŞAM BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN 'MAHALLEMDE HAREKET VAR' ETKİNLİKLERİ BAŞLADI. ETKİNLİK SERİSİNİN İLK PROGRAMI ATATÜRK PARKI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.